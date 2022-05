Hinzu kommt, dass die meisten Nutzungs- und Reporting-Daten, mit denen Werbung in digitalen Medien gesteuert wird, für Marketing und Agenturen nicht kontrollierbar sind. Man spricht hier von sogenannten „Walled Gardens“, ein in der langen Geschichte des Marketings nie dagewesenes Transparenzdefizit. So meldete Google für YouTube zuletzt 15 Milliarden tägliche Zugriffe. Wie viele davon von Fake Accounts stammen, ist den Werbungtreibenden nicht bekannt. Facebook behauptet, in jedem Quartal eine Milliarde Fake Accounts zu löschen.