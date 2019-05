Auf dem Blog „Gizmodo“ schreibt Adam Clark Estes in einem Beitrag mit dem Titel „The Terrible Truth About Alexa“: „It’s starting to feel like Alexa and other voice assistants are destined to spy on us because that’s how the system was designed to work. These systems rely on machine learning and artificial intelligence to improve themselves over time.“ Um ihre Systeme ständig zu verbessern, sind Alexa und Co. darauf ausgelegt, uns auszuspionieren. Anders könnten sie nicht funktionieren. Auch Alexa erweist sich – nach Google und Facebook – als Spion unserer intimsten Daten. Das ist harter Tobak.