Die erste Tesla-Kampagne wird früher kommen, als es den Wettbewerbern recht sein kann. TeslaMag zitiert Musk: „Irgendwann sollten wir wahrscheinlich Werbung machen“, schrieb Musk jetzt auf Nachfrage, nachdem er erklärt hatte, Tesla investiere Geld lieber in Produkte als in Verkauf und Marketing. Doch wenn es so weit ist, will Musk natürlich trotzdem anders bleiben: Anzeigen bei Tesla würden dann ‚Kunst/Kommunikation/Unterhaltung‘ sein und sollten außerdem zur Unterstützung von ‚hochwertigen‘ Medien dienen.“