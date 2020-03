Diesem Rat folgen in Deutschland bislang Claus Hipp und Wolfgang Grupp von Trigema sogar buchstäblich mit seinem Affen. Beide erfolgreich. Man wird nun einwenden, nur Firmeninhaber könnten sich zum Gesicht des Unternehmens machen. Dass das grundlegend falsch ist, beweist Tina Müller. Die Ex-Vorständin von Opel und heutige Chefin der Parfümerie Douglas spielt virtuos mit und in der Öffentlichkeit wie keine zweite Wirtschaftsmanagerin in Deutschland. Nach ihren Erfolgen bei Opel bringt sie nun Douglas in die Gewinnzone. Tue Gutes und rede darüber. So lautet die simple Botschaft.