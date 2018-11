Nicht anders ergeht es der Schallplatte. CDs und erst recht das Musik-Streaming via Spotify und Co sollten für Vinyl der Dolchstoß bedeuten. Lange Zeit sah es auch so aus. Bis die gute, alte Schallplatte beschloss, wiederzukehren. Zunächst waren es nur eine Handvoll DJs, heute redet die Industrie längst von einem wahren Vinyl-Boom. Bei einem der größten Hersteller der runden Scheiben in der Nähe von Prag stehen die Maschinen seit Jahren nicht mehr still.