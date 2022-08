In einer Untersuchung des Biermarktes kommt auch die Unternehmensberatung Emotional Territories zum unrühmlichen Fazit, dass Bierwerbung keinen Mehrwert schafft: „7 von 10 Bierkampagnen vermitteln irrelevante oder gar keine Werte. In den letzten 10 Jahren ist der Bierabsatz in Deutschland um 12,8 Prozent gesunken. Um die Verluste auszugleichen, haben die Brauer hauptsächlich zwei Maßnahmen ergriffen: mehr Sonderangebote und mehr Werbung. So liegt laut Getränkefachgroßhandel der Promotionsanteil bei den nationalen Biermarken bei mehr als 2/3. 2015 waren es sogar 76,3 Prozent. Verkaufte ein Werbe-Euro vor 10 Jahren noch über 22 Liter Bier, sind es nur noch 18,6 Liter.“ Die Fehler der Vergangenheit holen die Branche nun ein.