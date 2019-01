Ganz ähnlich sieht es beim Umgang mancher dieser Konzerne mit ihren Mitarbeitern aus. Die Arbeitsbedingungen insbesondere bei Amazon stehen immer wieder in der Kritik. So kundenfreundlich sich der Online-Versender auch geben mag, für seine Arbeitsbedingungen steht er ohne Unterlass am öffentlichen Pranger. Streiks sind an der Tagesordnung.



Das Thema Datentransparenz ist nur eines von vielen weiteren, die die indiskutable Haltung der Online-Konzerne verdeutlichen. Hier heißt das schwärzeste Schaf Facebook. Wenn schon Mediaagenturen („Es wird Zeit, dass wir kollektiv Stellung beziehen gegen das ungeheuerliche Verhalten von Facebook“) zum Boykott von Facebook-Werbung aufrufen, dann hat es der Social Media-Riese mit dem Missbrauch seiner Nutzerdaten zu weit getrieben.