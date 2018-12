Düstere Zeiten für Mediaagenturen jedenfalls. Sie tun gut daran, selbst an Blockchain-Lösungen für ihre Kunden zu arbeiten. Die Technologie macht sie ansonsten sehr schnell überflüssig. Ihre Kunden sehen in der Blockchain die Chance, Dauerbaustellen im Digitalen wie Brand Safety und Intransparenz in den digitalen Wertschöpfungsketten zu lösen.



Die Werbekunden scheinen aus dem Dornröschenschlaf der letzten Jahre erwacht zu sein. Sie stellen dem Werbemarkt Forderungen in nie dagewesener Lautstärke. Und das mit Recht.