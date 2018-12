 Werbesprech: Das große Kunden-Erwachen

Immer mehr wird gefordert, dass Marken in ihrer Werbung Haltung zu gesellschaftlichen Fragen zeigen. Schweppes nahm sich das zu Herzen und entwickelte in Brasilien eine Kampagne namens „The Dress for Respect“. Das Problem, auf das Schweppes aufmerksam macht: 86 Prozent der brasilianischen Frauen werden in Nachtclubs belästigt. Schweppes entwickelte daraufhin ein Kleid, das Berührungen registriert und auf einem Display sichtbar macht. Die Marke schickte drei Frauen damit ins Nachtleben von São Paulo. Das Ergebnis: Die Trägerinnen des Kleids wurden mehr als 40 Mal pro Stunde betatscht. Im Anschluss forderte Schweppes im zugehörigen Spot bei Annäherungsversuchen von den Männern mehr Respekt.