Die Arbeit mit Influencern führt bisweilen zu skurrilen, oftmals peinlichen Werbefilmchen, in denen sich Online-Beautys am Strand die Haare föhnen, wo keine Steckdose weit und breit ist, in denen eine leicht bekleidete Dame für eine Ausbildung im Finanzgewerbe wirbt oder zwei männliche Influencer sich darüber empören, im Augenblick nicht nach Dubai fliegen zu können. Der Twitter-Account @Infoluencer („Kritisches, Unterhaltsames & Perlen aus der fake social media Welt“) führt täglich vor, was die Welt der Influencer an Neuem ausbrütet.