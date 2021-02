Ein weiteres Beispiel für zeitgemäßes, nachhaltiges, kundenorientiertes Marketing liefert derzeit Beiersdorf für seine Marke Nivea. Sie präsentiert ihren neuen Marken-Purpose: „Care for Human Touch to Inspire Togetherness“. „Wir wollen mit unserem Beitrag einen Unterschied machen und nutzen die Reichweite und den Einfluss von Nivea, um über die Gesundheitsvorteile von menschlicher Berührung aufzuklären“, so Stefan De Loecker, Vorstandsvorsitzender der Beiersdorf AG.



So, Seitenbacher, jetzt seid ihr an der Reihe.