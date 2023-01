Bevor wir in die Untiefen der selbsternannten Zukunftsforscher tauchen, geben wir jedoch Mark Ritson, seines Zeichens einer der anerkanntesten Marketing-Experten der Welt, Gelegenheit, sich ein letztes Mal mit dem Jahr 2022 zu beschäftigen. Für ihn waren die herausragenden Ereignisse des abgelaufenen Marketingjahres etwa Elon Musks Umgang mit dem Preis für den blauen Twitter-Haken, die Lächerlichkeit, der sich britische Marken beim Kondolieren der verstorbenen Queen aussetzten, die Angst der Social-Media-Plattformen vor TikTok, die Fehlprognosen über die Verbraucher-Reaktionen auf die Pandemie oder die Investoren-Schelte, die sich Unilever für seinen Marken-Purpose einhandelte: „A company which feels it has to define the purpose of Hellmann’s mayonnaise has in our view clearly lost the plot.“ Betrachtet man Ritsons Zusammenfassung, war das Jahr 2022 demnach ein Jahr der Marketing-Irrtümer und Fehleinschätzungen.