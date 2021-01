Was die Branche aus 2020 lernen kann, beschreibt Jürgen Scharrer in „Horizont“: „Zwar droht nach Print nun auch klassisches Fernsehen unter Druck zu geraten, aber: 2020 war auch das Jahr, in dem vielen Menschen und einigen Marketingleuten sehr bewusst geworden ist, wie wichtig klassische Medien für demokratische Gesellschaften sind. Gerade in diesem Jahr sind eine Reihe von Studien erschienen, die nachweisen, welch überragende Bedeutung TV, Print und Außenwerbung für die Stärke von Marken nach wie vor haben. Zu glauben, One-to-one-Marketing könnte Massenkommunikation weitgehend ersetzen, geht komplett in die Irre. Marken, die zu sehr auf ein ultraspitzes Targeting setzen, laufen Gefahr, für weite Teile der Bevölkerung unsichtbar zu werden.“