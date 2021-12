Mark Ritson, einer der bekanntesten Marketing-Professoren der Welt, geht in einem Beitrag für Marketing Week sogar einen Schritt weiter. Für ihn sind die Weihnachts-Kampagnen nichts als Bullshit: „Christmas advertising is drowning in marketers“ fake tears. Christmas 2021 is shaping up to be an exercise in hyper-emotional brand bullshit.“ Er schlägt in seiner unnachahmlichen Art vor, die ganzen Kampagnen zur Toilette herunterzuspülen. Er wirft den Werbern falsche Tränen und gefakte Sentimentalität vor. Harte Worte. Aber wir sind hier im Marketing und, da hat Ritson recht, eine Verbindung zwischen Film und Marke ist nur selten auszumachen. Dann wäre alles nicht mehr als teurer Marketing-Bullshit.