Wie einfach alleine das sogenannte „Engagement“ auszuhebeln ist, beweist einmal mehr der US-Werbe-Kritiker Bob Hoffman in seinem jüngsten Newsletter: „What marketers seem unable to comprehend is that, at best, advertising is a minor annoyance. It is pretty clear that most people are willing to go to substantial lengths to avoid it.“ Mit der digitalen Medienwelt hätten wir den Menschen alle Mittel in die Hand gegeben, Werbung zu vermeiden. Die Interaktions- und „Engagement“-Raten liegen auf einem Tiefpunkt, an den kein Onliner je geglaubt hätte.