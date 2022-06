Dave Trott ist eine britisch-amerikanische Werbe-Legende und einer der renommiertesten Werber der Welt. Die Werbung verdankt ihm nicht nur einzigartige Kampagnen, sondern einen Erkenntnisreichtum, ohne den die Branche deutlich ärmer wäre. Seine Beobachtungen verpackt er in spannende „real-life stories“, die er regelmäßig bloggt und in Bestseller wie „One Plus One Equals Three“, „Creative Blindness“ und „The Power of Ignorance“, die lehrreicher nicht sein könnten.