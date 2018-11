Wer Spaß am „back to the roots“-Phänomen hat, dem sei „The Revenge of Analog“ von David Sax empfohlen. In seinem Bestseller beschreibt Sax auch die Wiederkehr des Papiers in Form der Moleskine Notizbücher. Es gibt kaum ein Meeting, in dem die „digital natives“ nicht ihr Moleskine oder einen ähnlichen Notizblock hervorholen, um Notizen zu machen. Der Chef der italienischen Vorzeige-Firma, Arrigo Berni, weiß genau, warum sein Papier-Produkt dem Trend zur Digitalisierung des Alltags trotzt: „Auch im Zeitalter der Digitalisierung gibt es den Wunsch nach etwas zum Anfassen.“

Für den Steiff-Chef Peter Hotz gibt es kein digitales Pendant zum Teddybären: „Mit einem Tablet oder Smartphone lässt sich nicht kuscheln, mit dem Teddy dagegen schon. Und der hört einem Kind auch besser zu als Siri.“