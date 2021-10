Ob Nestlé somit aus rein ökologischen Gründen handelt oder dem öffentlichen Druck nachgibt, bleibt offen. Im „Purpose Statement“ heißt es: „All over the world, people strive to enjoy healthy and fulfilling lives, sometimes in difficult situations. The use of natural resources puts stress on our environment and on the stability of communities. Yet human creativity, technology and a commitment to progress open up new possibilities every day to improve lives and help create a healthy and sustainable future for all.“ Nun beweist das Nestlé-Management womöglich, dass es ihnen damit ernst ist.