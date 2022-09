Wer nun denkt, die Unternehmen würden in einer solchen Situation in Werbung investieren, um den Konsum anzukurbeln, sieht sich getäuscht. Horizont beschreibt die Situation: „Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt gibt es keine Zweifel mehr: Der deutsche Werbemarkt befindet sich auf Talfahrt. Nach dem Mini-Minus von 0,5 Prozent im Mai weist Nielsen für den Monat Juni nun ein dickes Minus in Höhe von 7,1 Prozent aus. Auf gerade einmal 2,63 Milliarden Euro brutto summierten sich die Werbespendings der Unternehmen im vergangenen Monat. Im Juni 2021 waren es 2,83 Mrd. Euro gewesen.“