Last but not least: Der Chief Listening Officer (CLO) – jetzt wird’s richtig absurd. Er oder sie „hört“ den ganzen, lieben Tag in sozialen Medien wie Facebook und Instagram, was die Konsumenten in ihrer Freizeit so posten. Davon sind bekanntlich 98 Prozent Trash, was den Job des Chief Listening Officers trefflich umschreibt und zum Chief Trash Officer (CTO) macht. Allerdings freut sich der Praktikant, der das in Ihrem Unternehmen auf 400-Euro-Basis macht, enorm über den Titel: „Und, was machen Sie beruflich?“ „Ich bin Chief Listening Officer bei Netto Marken-Discount.“ Kann weg.