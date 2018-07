Werbesprech: Endlich weniger Werbung!

Auch auf Facebook werden wir künftig deutlich weniger Werbung sehen. Denn in Europa beginnen die Nutzerzahlen einzubrechen. Bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das Juni-Quartal zeigte sich, dass Facebook in Europa gegenüber dem ersten Quartal drei Millionen Nutzer verloren hatte. Im nachbörslichen Handel fiel die Aktie um 20 Prozent und bescherte der US-Börse den größten Kurs-Absturz, den je ein Unternehmen an einem einzigen Tag erlebte.

Facebooks Problem sind jedoch keinesfalls nur die Aussteiger, sondern vielmehr die, die dem Network nie beitreten werden: Die jungen User, denen das Network schlicht zu alt ist. Facebook hat also ein Wachstumsproblem.