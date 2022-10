In Österreich wurde dieser Punkt bereits überschritten: „In nur zwei Jahren haben internationale Digitalkonzerne wie Google, Facebook, Tiktok und Co ihre Werbeumsätze in Österreich praktisch verdoppelt. Ihre Werbeumsätze haben jene der klassischen Medien in Österreich überholt.“ Das heißt, im Nachbarland erzielen Google, Facebook & Co bereits höhere Werbeumsätze als alle anderen Medien zusammen. Das werden viele der herkömmlichen Medien nicht überleben. In Österreich ebenso wie in Deutschland.