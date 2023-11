Deutliche Worte. Sie sind in dieser Deutlichkeit wohl nötig, um die Werber wachzurütteln. In „The End Of Advertising As We Know It“ brachte Sergio Zyman, Ex-CMO von The Coca-Cola Company, den Sinn der Werbung sehr klar auf den Punkt: „The goal of advertising is to sell more stuff to more people more often for more money.“ Punkt. Und frohe Weihnachten.



