Was sich sonst in Zeiten der Corona-Werbung tut? Nicht viel. Es herrscht tote Hose. Wenigstens Katjes setzt in einer neuen Kampagne nach dem Beginn der Lockerungen auf Selbstverantwortung und fordert uns auf, besonders auf die Risikogruppen zu achten: „Jedes Leben ist wertvoll“. Unter den Kampagnen des Lebensmitteleinzelhandels, die in den letzten Wochen kräftige Umsatzsteigerungen verzeichneten, geht Penny als Sieger hervor: „Penny zeigt wahren Purpose, berührt seine Kunden über das eigentliche Geschäftsfeld hinaus, unterhält und informiert.“