Welcher Anteil der Displaywerbung ist dadurch von Onlinebetrug betroffen? Den weltweiten Aufwand für digitale Werbung schätzt eMarketer in diesem Jahr auf 455 Milliarden Dollar. Davon fließen in Search 40 Prozent und 55 Prozent in Display-Werbung, somit 250 Milliarden Dollar. Nimmt man einen derzeitigen Schaden von 60 Milliarden Dollar an, entspräche das 25 Prozent aller digital ausgelieferten Anzeigen. Jede vierte Anzeige wäre von Ad Fraud betroffen.



Wie sich zeigt, ist dies eine eher vorsichtige Schätzung. Der tatsächliche Schaden ist offensichtlich deutlich höher. Der weltweit führende Ad Fraud-Forscher Dr. Augustine Fou analysiert die Auslieferungsqualität von Onlinekampagnen und untersucht mithilfe seiner Tools die Sichtbarkeit der Anzeigen – vor allem aber auch, ob sie an Menschen oder Bots ausgeliefert wurden.