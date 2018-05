In einem Brief wandten sich mehr als 3000 Mitarbeiter von Google an den Vorstandsvorsitzenden Sundar Pichai, um gegen die Kooperation ihrer Firma mit einem Projekt des US-Verteidigungsministeriums zu protestieren. „Wir glauben, dass sich Google nicht am Geschäft des Krieges beteiligen sollte“, hieß es in dem Schreiben, das die „New York Times“ veröffentlichte.