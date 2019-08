Strategie und Handwerk sind und bleiben die treibenden Faktoren für den Marketingerfolg. Daran hat sich auch in der digitalen Welt nichts geändert. Marketing-Guru Mark Ritson hat hier neun Regeln zusammengefasst, die nach Sichtung von 9.000 Kampagnen seines Erachtens die perfekte Marketingwirkung entfachen.



Für den zynischen Altmeister der US-Werbung, Bob Hoffman, ist die Definition der Aufgabe für die Marken-Kommunikation simpel: „We don't control the product; we don't control the pricing; we don't control the distribution; we don't control the employees - we only control the message.“ Im Wesentlichen kontrolliert die Marketingkommunikation die Botschaft. Sie muss so sichtbar an eine möglichst breite Zielgruppe herangetragen werden, dass die Marke nachweisbar wächst. Das kann so schwer doch nicht sein.