Die alten Marken propagieren zwar Nachhaltigkeit und Haltung, sind dabei aber träge und oftmals zu unbeweglich. Bis sie ihre Aktionäre und Stakeholder vom Schritt in eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft überzeugt haben, ist ihnen die junge Konkurrenz längst enteilt. Am Ende fehlt es den Lenkern der Großkonzerne an Mut. Vorstände und CEOs, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen und sehr bald das Ruder in Richtung Nachhaltigkeit, Haltung und Purpose herumreißen, werden vermutlich von ihren Aktionären in absehbarer Zeit zu diesem Schritt gezwungen werden.