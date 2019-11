Fazit: Der falsche Glaube an die Kraft von Big Data und ein Übermaß an Onlinewerbung hat dem Marketing einen immensen Schaden zufügt. Noch nie waren wir weiter vom Verbraucher entfernt. Unsere Kampagnen sind so laut, aber gleichzeitig so unwirksam wie nie zuvor. Bevor wir ein weiteres Jahrzehnt an Google und Facebook, an Adtech und Online-Performance verlieren, müssen die 20er Jahre der Marke und dem Fokus auf die Konsumenten gehören.