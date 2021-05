Es wird derzeit viel in Unternehmen und der gesamten Werbebranche über Haltung gesprochen. Alleine an diesem Beispiel lässt sich darlegen, dass es oftmals nur einen kleinen Schritt und mehr Sorgfalt benötigt, um Haltung tatsächlich an den Tag zu legen. Unternehmen, die ihre Onlinewerbung nicht auf Brand Safety und die Auslieferung ihrer Werbung an fragwürdige Publisher überprüfen, zählen nicht zu ihnen.



