In den vielen Jahren, in denen die Verbraucherschützer Verbraucher selbst abstimmen lassen, welche Marke durch Umverpackungen und versteckte Preiserhöhungen den wenig begehrten Preis gewinnt, finden sich in jedem Jahr auch große, bekannte Marken. So „gewann“ 2019 Miracoli, 2018 Chipsletten und 2017 Vitalis von Dr. Oetker.