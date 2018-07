Werbesprech: Nein, Herr Samwer, Marketing ist nicht am Ende!

Schon beim Fußball scheitert die Technologie. Zusammen mit SAP setzt der DFB seit der WM in Brasilien eine Software ein, die in nur zehn Minuten Spielzeit mehr als sieben Millionen Daten analysiert. Was angeblich zum Titelgewinn 2014 verhalf, scheint in diesem Jahr bei der WM in Russland auf tragische Weise versagt zu haben. Big Data und KI machen aus unmotivierten Kickern eben doch keine Weltmeister. Woraus man das Fazit ziehen kann: Ohne den Menschen, seine Kreativität, Impulsivität, Motivation und Empathie geht es offenbar doch nicht.