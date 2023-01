Werbesprech: Nepper, Schlepper, Bauernfänger

Die Kellogg Company mag es besonders pathetisch: „We at Kellogg are committed to continuing our founder’s legacy by doing everything we can to leave the world a better place than we found it.“ Nicht anders Reckitt: „We exist to protect, heal and nurture in the relentless pursuit of a cleaner and healthier world.“ Und zu guter Letzt der Haribo-Wertekanon: „Unser Leitsatz ‚Vor allem Qualität‘ steht im Mittelpunkt unserer unternehmerischen Verantwortung: Wir wollen das Vertrauen unserer Verbraucher in unsere Erzeugnisse auch zukünftig rechtfertigen. Und auch für die Gesellschaft und die Umwelt tragen wir Verantwortung.“