Gegen schlechte Werbung ist kein Kraut gewachsen. Es gab sie immer und wird sie immer geben. Der Vorwurf jedoch, schlechter geworden zu sein, kommt nicht nur von Seiten der Werbekunden, sie kommt weltweit von verschiedensten Beobachtern. Zu ihnen zählt Bob Hoffman. Er widmete der schlechten Werbung ein ganzes Buch: „BadMen - How Advertising Went From A Minor Annoyance To A Major Menace“.