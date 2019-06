Von sich reden machen Influencer derzeit vor allem durch kaum nachvollziehbare Respektlosigkeit. In Scharen reisen sie nach dem Erfolg der HBO-Serie „Chernobyl“ an den Unglücksort, um dort Selfies auf der Jagd nach Likes hochzuladen: „Eine junge Frau sitzt fröhlich grinsend in einem der verlassenen Autoscooter, als könne sie jeden Augenblick damit losfahren. Auf einem Bild sind zwei Männer zu sehen, die in einer Rapper-Pose vor dem Riesenrad in Pripyat stehen, ein anderer Nutzer macht an derselben Stelle das ‚Ok‘-Zeichen. Eine junge Frau fast blank: Ihr Foto zeigt sie nur spärlich bekleidet und mit herunterhängendem Schutzoverall in der Schutzzone.“