Bewegtbild: Eine Folge von Bildern, die in kurzen Zeitabständen für den Betrachter die Illusion der Bewegung erzeugen. Also so etwas wie ein sich bewegendes Bild. Wie in: Film, Clip, Werbefilm, Werbespot. Kein Mensch kann Ihnen erklären, warum das heute Bewegtbild heißt.



Big (Smart) Data: Viele sehr große, selten wirklich schlaue Daten, die sich gerne in Silos ansammeln, wo sie zwar unbrauchbar sind, aber für -> Data-driven Marketing dennoch täglich Verwendung finden.