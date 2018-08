Werbelegenden wie Sir John Hegarty sehen die Lösung in mehr Kreativität. Die derzeitige Werbung hält er schlichtweg für langweilig. Wenn sie überleben will, muss sie sich seiner Meinung nach vom Glauben an Daten und AdTech lösen und zu ihren Wurzeln zurückkehren. Der Gründer der britischen Ausnahme-Agentur Bartle Bogle Hegarty vermisst das Engagement mit der Phantasie und Seele der Menschen. Das Problem sind für Hegarty die großen Unternehmen. Sie seien förmlich besessen von der eigenen Größe und es fehle ihnen jede kreative Vorstellungskraft. Er empfiehlt den Agenturen radikal, die großen Organisationen von der Kundenliste zu streichen und nur noch für kleinere, kreative Unternehmen zu arbeiten. Für ein erfolgreicheres Marketing bleibt Kreativität somit die einzige Lösung.