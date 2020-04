Die Wissenschaft versorgt uns im ureigenen Auftrag mit einer technologischen Entwicklung, die alles weiter verbessert. Die Kunst unterliegt keinem solchen Pfeil des Fortschritts. Mona Lisa, Da Vinci, Picasso, Shakespeare, Beethoven, Metallica - was gäbe es daran zu verbessern, schneller oder wirtschaftlicher zu machen? Man kann Kunst nicht zuverlässiger, langlebiger oder effizienter machen. Und neue Kunst bewerten wir nicht danach, ob sie besser ist als die alte. Das ist der Unterschied zwischen Kunst und Wissenschaft.



Damit zurück zur Werbung. Wo ist hier der Pfeil des Fortschritts zu erkennen? Mit anderen Worten: Ist die Werbung heute wirksamer oder erfolgreicher als vor 20, 30, 40 oder 50 Jahren? Studiert man die Fachliteratur der vergangenen Jahre, die Kommentare von Werbekunden, Experten, Markt- und Wirkungsforscher (u.a. im Buch „Eat Your Greens“), kommt man zu einem ernüchternden Fazit: Nein. Offenbar hat die Werbung sogar an Wirksamkeit eingebüßt.



Das ist unfair, rufen schon die Ersten. Die Zahl der Medien hat in den letzten 30 Jahren massiv zugenommen. Da könne nicht gleichzeitig die Wirkung zugenommen haben. Doch. Denn die neuen digitalen Medien waren ausdrücklich angetreten, die Wirksamkeit der Werbung zu steigern. Um nur noch die Werbung an die richtigen Menschen auszuspielen, die für sie relevant sei - Werbung also zu personalisieren.