Nach Überzeugung vieler Experten hat nicht das Werbeverbot zu dieser Entwicklung geführt, sondern Aufklärungskampagnen (also Werbung), die kontinuierliche Erhöhung der Tabaksteuer und das Rauchverbot in Kneipen und an öffentlichen Orten. Ebenso umstritten ist die Wirkung der Schockbilder auf Zigarettenpackungen, die seit 2016 Pflicht sind. Die Forschungsergebnisse bleiben widersprüchlich: In einer Studie gaben Raucher an, nun erst recht das zu tun, wovon die abschreckenden Bilder sie warnten.



Was bleibt, ist die juristische Zwickmühle, Werbung für ein legales Produkt zu verbieten. Das gilt ebenso für Alkoholwerbung. Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungszentrum kommentiert den Stand der Dinge: „Man könnte sagen: Unser Bewusstsein dafür, dass Alkohol nicht so harmlos ist, wie die Leute glauben, ist heute etwa an dem Punkt, an dem wir beim Thema Rauchen vor etwa 50 Jahren waren.“ Dementsprechend gering sei der Druck auf die Politik, Werbung für Alkohol stärker einzuschränken. In Deutschland ist Alkoholwerbung im Kino vor 18 Uhr verboten. Im Fernsehen, Radio, Internet, in der Presse und auf Plakaten ist sie nach wie vor erlaubt.