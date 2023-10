Natürlich sind die Medienmärkte einem ständigen Wandel unterworfen. Kaum erfreute sich die Werbung daran, Menschen auch beim Netflix- und Amazon Prime-Streaming zu erreichen, ist der Streaming-Boom bei den jungen NutzerInnen schon wieder vorbei. So eines der zahlreichen Ergebnisse der jüngsten ARD/ZDF-Studie Massenkommunikation 2023. Dafür besitzt der Markt erstmals sekundengenaue TV-Nutzungsdaten dank All Eyes On Screens. Jede dieser Entwicklungen bringt clevere Mediaexperten näher an einen effektiven Media-Mix, der ausreichend viele Zielpersonen wirksam erreicht.