Influencer Marketing gehört somit zu einem der häufig anzutreffenden und inzwischen typischen Phänomene im modernen, digitalen Marketing. Man setzt lieber auf kurzfristigen, oftmals unüberlegten, aber teuren Aktionismus – statt auf eine langfristig angelegte Strategie, die eine Marke nachhaltig aufbaut und über Jahre und Jahrzehnte zum Erfolg führt. Das – darin sind sich alle Experten einig – wird das neuzeitliche Marketing bitter bereuen. Wenn die Markenwelt so weitermacht wie bisher, werden ihnen die No-Name-Handelsmarken endgültig den Rang ablaufen.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass Werbung mit Influencern mit Vorsicht zu genießen ist. Unter der Überschrift „Die Arbeit mit Influencern kann gefährlich werden“ drei Hauptprobleme auf, denen man sich stellen muss: Brand-Fit, Influencer Fraud und Missverständnisse in der Kommunikation mit Influencern. Nun kommt ein viertes Problem hinzu. Nennen wir es „Wendlerism“. Wenn im Zweifel: Lassen Sie die Finger vom Influencer Marketing.



