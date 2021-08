Plakate werden in der „heißen Phase“ das domminierende Medium sein. Sie allein erbringen die nötige Reichweite und schaffen die Öffentlichkeit, die für jede Partei zur Wahl unverzichtbar ist. Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben zudem bewiesen, dass Print als Medium keinesfalls an Leistungskraft und Wirkung eingebüßt hat. Die wenigen kostenlosen Werbespots, die den Parteien von den TV-Sendern zugeteilt werden, sind wichtig, erzeugen jedoch nur einen überschaubaren Werbedruck und sprechen überwiegend ältere Wähler an.