Trott beschreibt eine Auseinandersetzung mit einem Polizisten (es ging um das Rauchen auf der Treppe zur U-Bahn), bei der der Protagonist, ein Philosoph an der Colombia University, den Polizisten fragt: „Who do you think you are, Kant?“ Natürlich hat der amerikanische Polizist die „Kant“-Frage missverstanden, denn sie war unangemessen. Ebenso unangemessen wie die meiste Werbung, die den Kontext nicht berücksichtigt, in dem sie steht. Trott wirft den Werbern vor, dass sie Werbung für Kundenpräsentationen und Awards machten, nicht aber für echte Menschen in ihrer wirklichen Welt.