Das Portal „Filmstarts.de“ bringt das Phänomen auf den Punkt: „Bereits im Vorfeld zeichnete sich ab, dass sowohl Christopher Nolans „Oppenheimer“ als auch Greta Gerwigs „Barbie“ am Startwochenende voll einschlagen würden. Jetzt ist klar: Die beiden Filme dominieren die internationalen Box-Office-Charts. Greta Gerwigs Traum in Pink legte mit einem Einspielergebnis von 162 Millionen US-Dollar das stärkste Eröffnungswochenende des Jahres in Nordamerika hin, während auch Christopher Nolans Film am heimischen Markt 82,4 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen konnte. Damit stellt das #Barbenheimer-Doppel einen einzigartigen Rekord auf: Nie zuvor in der Geschichte Hollywoods haben zwei Filme am amerikanischen Markt gleichzeitig mehr als 100 Millionen Dollar (Barbie) und 50 Millionen Dollar (Oppenheimer) eingespielt.“