Edeka, berühmt für bisweilen beklemmende Weihnachtsspots mit ernster Botschaft (wie 2015 der Opa-Spot #heimkommen) legt in diesem Jahr die Rührseligkeit beiseite, bemüht sich um das Thema Diversität („Wir lieben Lebensmittel und ihre Vielfalt, deshalb ist unser Weihnachtsangebot so bunt wie unsere Gesellschaft“) – und landet prompt in der Rassismus- und Sexismus-Falle. Der Vorwurf: Die Tochter sucht sich im Werbespot, erdacht von Jung von Matt, jedes Jahr einen neuen Lover mit einem anderen kulturellen Background. Das soll die Botschaft von Diversität unterstreichen. Im Netz entstand gegen den Spot eine Petition namens „Wir sind keine Exoten und kein Trend“. Auf die Vorwürfe reagiert Edeka lediglich mit einer erneuten Erklärung der eigentlich gemeinten Botschaft: „So bunt wie unsere Gesellschaft, so bunt und vielfältig ist das Angebot bei Edeka.“ Nicht gut, wenn man seinen Werbespot später noch erklären muss. Die Werbe-Suppe dürfte es Edeka ordentlich versalzen haben.