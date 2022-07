Horizont schreibt: „Immer mehr Unternehmen reagieren auf den steigenden Kostendruck, der durch Corona und Ukrainekrieg entstanden ist. Das stellt auch das Marketing vor große Herausforderungen.“ Doch was davon ist in der Werbung zu sehen? Die Protagonisten in den Agenturen tun einfach so, als wäre nichts geschehen.