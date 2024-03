In einer Antwort auf diesen Beitrag fragt Florian Severin, Chef der Agentur WRKSPC: „Wann hat die Werbebranche aufgehört, an die Idee als Treiber des Verkaufserfolgs zu glauben und stattdessen begonnen, sich auf der Media auszuruhen? Wann war der Kippmoment unserer Branche, in der wir beschlossen haben: Idee nur so mittel? Reicht – den Rest macht dann schon der Geldbeutel des Kunden.“