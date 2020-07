Corona schafft einen neuen Agenturtypus



Die vergangenen Krisenwochen haben Hunderttausende Agenturmitarbeiter in Kurzarbeit und Home Offices geschickt. Die Koordination der Arbeit und Kommunikation der Teams untereinander verlief via Video Calls. Nach einhelliger Aussage aller Beteiligten funktionierte das nach anfänglichen IT-Problemen reibungslos. Künftig wollen bis zu 60 Prozent aller angestellten Werber häufiger remote arbeiten.



Was signifikante Folgen für den Bürobedarf und die Verkehrsinfrastruktur haben wird, hat ebenso große Folgen für die Arbeitsweise in den Agenturen. Das große Thema New Work, das nur schleppend Einzug in die Werbebranche fand, ist in Teilen plötzlich Wirklichkeit. Fortan ist es gleichgültig, ob Kollegen am gleichen Ort zusammenkommen. Künftige Werbe-Nomaden können ebenso gut in Seattle, Singapur oder Funchal sitzen.