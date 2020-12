Ein ernüchterndes Fazit



Trotz einiger Highlights fällt das diesjährige Fazit ernüchternd aus: Den Weihnachtskampagnen des Krisenjahres 2020 fehlt es an Leichtigkeit, vor allem aber an Kreativität im Umgang mit der Pandemie. Viele der Spots irritieren eher, als dass sie wirklich begeistern. Ebenso ernüchternd dürfte in diesem Jahr auch das Weihnachtsgeschäft ausfallen. Nach Erkenntnissen der diesjährigen „Deloitte Christmas Survey 2020“ werden die Deutschen im Jahr der Pandemie während der Weihnachtssaison deutlich weniger Geld ausgeben. Das Weihnachtsbudget sinkt auf 343 Euro und halbiert sich fast gegenüber dem Vorjahr (642 Euro). Als Grund geben die Menschen sowohl die Corona-Einschränkungen als auch die wirtschaftliche Unsicherheit an. Aber wenigstens beabsichtigt der Großteil (bis zu 82 Prozent), Einkäufe im stationären Handel zu besorgen. Ein kleiner Lichtblick vielleicht.



Wünschen wir uns deshalb ein besseres (Werbe-)Jahr 2021. Vor allem aber wünsche Ihnen ein schönes Weihnachten im kleinen Kreis – und bleiben Sie bitte gesund.