Werbeverbot in Genf: Albtraum für Plakatkleber?

Dennoch gibt es auch in weiteren Städten ähnliche Initiativen – so in Berlin. Dort strebte die Initiative „Berlin werbefrei“ Anfang 2018 einen Volksentscheid an und sammelte dazu rund 32.000 Stimmen. Der Berliner Senat legte einen Gesetzesvorschlag der Initiative im Dezember 2019 dem Verfassungsgerichtshof des Landes vor, weil die Politiker darin einen „Verstoß gegen höherrangiges Recht“ sahen. Im Oktober 2020 wiesen die Juristen die Vorlage zurück, der Initiative räumten sie die Möglichkeit ein, ihren Gesetzesentwurf nachzubessern.